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РЕЦЕПТЫ
Пирог «Невский». Пышная сдоба, пропитанная сиропом, с масляным кремом. Это очень вкусно!
ШОУ-БИЗНЕС
Азиза, не прожив и полгода, рассталась с молодым мужем
Hi Tech
Власти запретили работу WebMoney. Что теперь будет с деньгами на кошельках?
Новости Карелии
Детей начали прививать от коронавируса в Карелии
Новости Карелии
Жителя Петрозаводска будут судить за убийство друга на охоте
ПОЛИТИКА
Вместо повышения пенсии украинским пенсионерам выдадут смартфоны
РЕЦЕПТЫ
Суп из брокколи со шпинатом
РЕЦЕПТЫ
Как вы готовите печенку? Показываю, свой простейший способ.
ШОУ-БИЗНЕС
Ксения Бородина высказалась о новом романе бывшего мужа
Hi Tech
Представлен Realme C35. Эффектный бюджетник в дизайне iPhone за 13 тысяч
АВТО
Hyundai Ioniq 5 модернизирован: новая батарея и камеры вместо зеркал
Новости Карелии
Студенты из Петербурга и Петрозаводска помогают врачам Костомукши
ПОЛИТИКА
Трое рабочих рухнули с крыши коттеджа в Новой Москве
Новости Карелии
Подросток угнал автомобиль в Карелии
ПОЛИТИКА
Названы последствия повышения Центробанком ключевой ставки до 9,5%
СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ
6 антисоветов, как испортить 14 февраля
ШОУ-БИЗНЕС
Иосиф Пригожин копит деньги на черный день
АВТО
Кроссовер Jeep Renegade подвергся второму рестайлингу
Новости Карелии
Глава Карелии обрушился с критикой на судебных приставов
Новости Карелии
Молодой костомукшанин попался на краже женской сумочки
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