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Овощные оладьи с яйцом-пашот

mkb
Перед вами прекрасный рецепт завтрака – горячие, аппетитные овощные оладушки. А чтобы они стали еще вкуснее, подавайте их с яйцом-пашот. Растекаясь,…

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