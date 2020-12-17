Не бывает такого, что воткнул в землю рассаду и она растет сама по себе. Овощным культурам требуется уход и…
Овощные оладьи с яйцом-пашот
Перед вами прекрасный рецепт завтрака – горячие, аппетитные овощные оладушки. А чтобы они стали еще вкуснее,…
Переселенцу из «аварийки» купили квартиру, где могут жить посторонние
Мэрия приобрела жилье, проигнорировав правоустанавливающие документы. Сейчас судьбу квартиры решает судТекст:…
Татьяна Брухунова прослезилась, покидая Мальдивы, и поделилась подробностями отпуска
32-летняя Татьяна Брухунова вместе с супругом, 75-летним Евгением Петросяном улетели домой, в Москву. Напоследок,…
ШОУ-БИЗНЕС НАУКА СПОРТ
Татьяна Брухунова прослезилась, покидая Мальдивы, и поделилась подробностями…
32-летняя Татьяна Брухунова вместе с супругом, 75-летним Евгением Петросяном улетели домой, в Москву. Напоследок,…
ПОЛИТИКА
5 худших зубных паст 2021 года по мнению стоматологов
Все люди считают, что зубная паста защищает их зубы от кариеса, делает улыбку белоснежной,…
СПОРТ
Бодибилдинг для подростков: с чего начать?
Наверное, все мечтали о великолепной форме: подкачанные мышцы, кубики пресса и так далее.…
World News
Целебный эликсир для огурцов. После этой подкормки собираю тачками
Не бывает такого, что воткнул в землю рассаду и она растет сама по себе. Овощным культурам требуется уход и дополнительная подкормка. В ином…
Овощные оладьи с яйцом-пашот
Перед вами прекрасный рецепт завтрака – горячие, аппетитные овощные оладушки. А чтобы они стали еще вкуснее, подавайте их с яйцом-пашот. Растекаясь,…
Переселенцу из «аварийки» купили квартиру, где могут жить посторонние
Мэрия приобрела жилье, проигнорировав правоустанавливающие документы. Сейчас судьбу квартиры решает судТекст: Георгий Чентемиров Петрозаводчанин…
Татьяна Брухунова прослезилась, покидая Мальдивы, и поделилась подробностями отпуска
32-летняя Татьяна Брухунова вместе с супругом, 75-летним Евгением Петросяном улетели домой, в Москву. Напоследок, жена юмориста поделилась…
Троллейбусы и автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Зареке
С 5 июля автобусы №3 и 12 будут курсировать по-новому, также изменения затронут троллейбусы №6, 1 и 3Общественный транспорт столицы Карелии изменит…
Альбина Джанабаева рассказала про отношения с Валерием Меладзе
42-летняя певица и многодетная мама, Альбина Джанабаева рассказала, как улаживает семейные конфликты и ссоры с Валерием Меладзе. Альбина Джанабаева…
Какое розовое вино выбрать для летних дней и вечеров
Теплый вечер, легкие закуски, прохладное розе в бокале... Этим летом розовые вина, определенно, в тренде. О том, как делают розовое и почему…
В МВД РК сообщили об изъятии пятерых детей из неблагополучных семей
В Карелии подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Группа»В МВД Карелии рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия…
Алла Довлатова поразила своей фигурой в купальнике
46-летняя ведущая Алла Довлатова поделилась пляжными фото с отдыха в Сочи. Звезда «Русского радио» прилетела с мужем Алексеем в Сочи. Алла и ее…
«Шариковые ласки»: 5 поз с воздействием на чувствительную область его тела
Небольшие лайфхаки в сексе (вроде обращения с мошонкой) — это довольно важные жизненные навыки. Как, впрочем, и умение ложиться спать без проверки…